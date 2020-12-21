У Львівському органному залі відбулася світова прем’єра твору відомої української композиторки Богдани Фроляк «Звучання Пінзеля» для органа та струнного оркестру.

Про це Львівський органний зал повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Твір Богдани Фроляк був написаний спеціально на замовлення Львівського органного залу. Авторка численних симфонічних, хорових та камерних творів, лауреатка Національної премії ім. Тараса Шевченка (2017) Богдана Фроляк є однією з найвиконуваніших сучасних композиторок України. Ідея присвятити твір Ґеорґу Пінзелю належить саме їй», - йдеться у повідомленні.

У Львові скульптурам Пінзеля присвятили музичну композицію / Фото: Львівський органний зал

Як повідомила композиторка, «написання твору, пов’язаного зі скульптурами Пінзеля, видалося мені саме на часі, а простір Органного залу, з його архітектурою зовні та всередині, і церковною акустикою, якнайкраще пасує до звучання саме такої музики».

Для створення музичної композиції Фроляк використала кілька творів Пінзеля, які склалися у певну послідовність. Центральним образом “Звучання Пінзеля” є образ Богоматері.

Виконали твір: орган - Надія Величко та Ukrainian Festival Orchestra під керівництвом Івана Остаповича.

Фото: Львівський органний зал, Фейсбук