Сьогодні - день зимового сонцестояння

Сьогодні, 21 грудня, день зимового сонцестояння – найкоротший день і найдовша ніч року.

Як передає Укрінформ, у сиву давнину, ще до запровадження християнства, наші пращури святкували в цей день «родини сонця», або «народження Коляди» – язичницького сонячного божества. Відсьогодні починали співати колядки – величальні пісні українських хліборобів. А ще казали: «Сонце повертає на літо, а зима на мороз».

Астрономи ж це явище пояснюють так: під час зимового сонцестояння у північній півкулі Землі Сонце найменший час залишається над горизонтом, займаючи найнижчу позицію над обрієм. У моменти сонцестоянь Сонце у своєму видимому русі по екліптиці найбільше віддаляється від небесного екватора і досягає найбільшого схилення, північного або південного. 21 і 22 грудня – найкоротші дні в році, а ніч з 21 на 22 – найдовша.

У такому положенні сонячний диск затримається впродовж трьох днів (звідки й походить, власне, назва «сонцестояння»), а потім почне поступово підніматися над горизонтом, - його «небесний шлях» збільшуватиметься, а світовий день почне прибувати. Цей період вважається початком астрономічної зими.