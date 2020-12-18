Фестиваль «Книжковий Миколай» цьогоріч проходить онлайн

На Херсонщині фестиваль книги та читання «Книжковий Миколай» цьогоріч відбувається онлайн-форматі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Український культурний центр гуманітарного відділу Херсонського державного університету.

«Поети, прозаїки, бібліотекарі, книговидавці, представники книжкових магазинів, співаки, музиканти відомі і початківці та всі-всі-всі небайдужі! Записуйте відеоролики з презентаціями книг/своїх нових творів/пісень українською мовою та викладайте їх на своїй персональній сторінці у Facebook із хештегом #КНИЖКОВИЙ_МИКОЛАЙ», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що натхненниками та організаторами п'ятого південного фестивалю книги та читання "Книжковий Миколай" є Український культурний центр гуманітарного відділу ХДУ спільно з літпроєктом "Книжкова шафа", з мережею магазинів "Учбова книга", обласними бібліотеками - ім. Дніпрової Чайки, Бориса Лавреньова та Олеся Гончара.

«У нас є прекрасна можливість зробити також спогади про минулі фестивалі, про його учасників, щоб вони поділилися, що у них нового з’явилося. Щоб відбулася комунікація, щоб фестиваль жив – п’ятий фестиваль буде онлайн, а шостий, впевнена, вже відбуватиметься, як і раніше», - сказала кореспондентові агентства представниця Українського культурного центру гуманітарного відділу ХДУ Світлана Думинська.

За її словами, цьогоріч свої презентації учасники фестивалю можуть представляти онлайн до кінця року.

Святковий онлайн-марафон триває і на офіційній сторінці фестивалю у Фейсбуці.