Помер актор Джеремі Буллок

Актор Джеремі Буллок помер у віці 75 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Агент актора повідомив, що він довго страждав від хвороби Паркінсона.

Буллок зіграв Боба Фетта в другому і третьому фільмах оригінальної трилогії «Зоряних воєн» - «Імперія завдає удару у відповідь» (1980) і «Повернення джедая» (1983).

Джеремі Буллок також зіграв у фільмі всесвіту «Зоряних воєн» «Помста ситхів (2005). Там він виконав епізодичну роль капітана Джеремока Колтона. Також він грав у фільмі «Восьминіжка» (1983) про Джеймса Бонда і в серіалі «Доктор Хто».

фото: The Guardian