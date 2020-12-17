Розпочалися зйомки фільму «Подвійний імельман» за сценарієм Ірен Роздобудько

В Україні стартували зйомки повнометражного фільму-дебюту режисерки Віри Яковенко “Подвійний імельман” за сценарієм Ірен Роздобудько.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Державного агентства з питань кіно, за підтримки якого створюється стрічка.

«Подвійний імельман – це фігура вищого пілотажу. За сюжетом, після падіння українського літака члени екіпажу опиняються на окупованій території Донбасу і змушені поодинці вибиратися звідти, для чого їм доведеться провернути «подвійний імельман» зі своїм життям. Головна героїня - мама одного з членів екіпажу, яка намагається допомогти сину вибратися з полону», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, сценарій до фільму написала Ірен Роздобудько, яка багато спілкувалася з людьми з окупованих територій. Цього року «Подвійний імельман» посів перше місце у Міжнародному літературному конкурсі «Коронація слова» в номінації «Кіносценарії».

Режисер-постановник фільму – Віра Яковенко, оператор-постановник – Олексій Степанов. Виробник – компанія «Ейдетік Пікчерз», генеральний продюсер – Олексій Пантелєєв, продюсери – Роман Негрієнко та Ольга Місько.

Ролі виконають Лариса Руснак, Істан Розумний, Ксенія Баша, Ніна Набока. Реліз стрічки заплановано на 2021 рік.

Фото: usfa.gov.ua