Роботи харківського скульптора покажуть у Нью-Йорку

Дві роботи харківського скульптора Дмитра Іва покажуть на виставці, яка відбудеться в Нью-Йорку.

Про це Дмитро Ів розповів кореспондентові Укрінформу.

"Участь у престижній виставці зумовлена тим, що, за версією світового фонду "Челсі" і галереї "Агора", які діють у Нью-Йорку, Лондоні й Токіо, моє ім'я як представника сучасного мистецтва, зокрема урбан-арту, потрапило в топ-20 найкращих артперсон 2020 року. Виставка переможців відбудеться в лютому 2021 року в Нью-Йорку. Журі обрало дві мої роботи: "Воєнне дитинство" й "Адам і Єва, насіння дерева життя", - розповів скульптор.

За його словами, "Воєнне дитинство" вже експонувалося в Києві. "Це дитяча іграшка у вигляді плюшевого ведмедика, створена в буквальному розумінні з мотків колючого дроту. Це моє протестне послання Путіну з приводу розв'язаної ним війни на Донбасі, де загинули тисячі дорослих, а у тисяч дітей відібране дитинство", - пояснив митець.

"Адам і Єва" - це інтерпретація біблійної теми. "На половинці яблука в лунці для насіння - фігурка ще сплячої Єви, а от Адам вже прокинувся і з подивом оглядає новий світ, який відкрився йому. В яблуці знайшлося місце і для отвору, ніби прогризеного черв'яком. Так і є, адже черв'як - це змій-спокусник. Якщо скульптуру хитнути, вона буде якийсь час розгойдуватися, символізуючи чи то колиску перших людей, то чи сумнів у виборі життєвого шляху - кожен глядач зрозуміє по-своєму", - зазначив Ів.

Першу перемогу на міжнародному конкурсі він здобув у 2009 році в Італії. "Поблизу Венеції встановлено створений мною мармуровий пам'ятник заввишки 3,5 м на честь італійців, які воювали проти фашизму. Щодо другої перемоги, то це сучасна скульптура в стилі урбан-арт, яка привернула увагу цінителів на фестивалі сучасного мистецтва Passion for freedom 2015 року в Лондоні", - розповів скульптор.

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Дмитро родом із Запоріжжя. За його словами, з вибором професії визначився вже в 7-му класі.

Зараз Дмитро Ів працює над проєктом для Ватикану. Він уже створив більш як сто робіт, багато з яких зберігаються в музеях і приватних колекціях України, Росії, Німеччини, Франції, Італії. Серед шанувальників його творчості - французька співачка Патрісія Каас.

Фото: kh.depo.ua