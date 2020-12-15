Pinterest заплатив $20 мільйонів через гендерну дискримінацію

Відомий американський інтернет-сервіс Pinterest виплатив 20 мільйонів доларів задля врегулювання судового позову про гендерну дискримінацію з боку свого колишнього операційного директора Франсуази Броугер.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

У пресслужбі Pinterest зазначили, що сторони змогли в підсумку досягти мирного рішення у цій справі.

«Франсуаза вітає кроки, на які пішов Pinterest для покращення умов праці. Вона задоволена тим, що компанія прагне до побудови культури, яка дозволить усім співробітникам відчувати підтримку та причетність», - говориться у спільній підсумковій заяві сторін.

Як відомо, у серпні Броугер звинуватила керівництво компанії Pinterest у гендерній дискримінації. Вона скаржилася, що її заробітна плата нижча, ніж у колег-чоловіків. Також Франсуаза заявляла, що один із засновників Pinterest Бен Зільберман переважно лиш враховував у робочому процесі думки кількох співробітників-чоловіків, а інших – ігнорував.

Згодом Броугер заявила про намір подати на Pinterest у суд, її в цьому підтримали ще 2 співробітниці компанії, які теж відчували несправедливість в оплаті праці. На додаток, за словами цих жінок, їх спроби обговорити згадані питання у відділі кадрів компанії були проігноровані.

Pinterest – це соціальний фотосервіс. Після того, як зображення завантажені на Pinterest, вони називаються пінами, а колекції, до яких вони належать, — дошки. Місія сайту - «об’єднати весь світ за допомогою речей, які їм цікаві».