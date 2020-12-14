Музею мистецтв Прикарпаття подарували 30 картин

Музей мистецтв Прикарпаття отримав у подарунок від місцевого художника Федіра Майка 30 його картин.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив головний зберігач фондів Музею мистецтв Прикарпаття Віктор Доскалюк.

«Художник Федір Майко подарував нашому Музею мистецтв Прикарпаття 30 своїх робіт. Для нас це велика і приємна подія. Серед подарованих творів – портрети Шухевича, Бандери, Шевченка. Є багато карпатських пейзажів, цікавих сюжетних композицій і краєвидів. Насправді, ми щиро вдячні Федору Івановичу Майку за такий подарунок і принагідно вітаємо його з Днем народження. Сьогодні художнику – 81 рік», - зазначив Віктор Доскалюк.

За його інформацією, жодних умов при передачі своїх творів в музей художник Федір Майко не виставляв. Єдине його бажання – належно зберігати ці картини і виставляти на споглядання людям. Подаровані твори можна буде оглянути в Музеї вже 14 грудня.

Доскалюк зауважив, що сьогодні музеї не часто отримають такі дарунки. Востаннє Музей мистецтв Прикарпаття отримав в дарунок колекцію творів народного малярства в 2015 році. Тоді 47 картин музей отримав від мецената Геннадія Гриценка.

Наразі у фондах Музею мистецтв Прикарпаття зберігають близько 13 тисяч експонатів.

Федір Майко – живописець. Закінчив Харківське художнє училище. З 1966 року брав активну участь у всеукраїнських та міжнародних виставках. Автор портретів, пейзажів, натюрмортів у реалістичному стилі. Деякі його полотна зберігаються в Івано-Франківському краєзнавчому музеї.

Фото: vezha.org