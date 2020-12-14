Проєкт «Живий музей» отримав премію за збереження культурної спадщини
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.
“Міністерство культури та інформаційної політики всебічно підтримує реалізацію таких проєктів. Переконана, що він має надихнути представників інших регіонів на впровадження в життя подібних ініціатив”, - сказала Фоменко.
Цього року перемогу здобув проєкт Одеського обласного центру української культури «Живий музей», керівник - Валентина Вітос.
Інші номінанти премії цього року були нагороджені подяками від МКІП.
Нагородження пройшло в рамках четвертої всеукраїнської конференції “Імплементація Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини: підсумки та перспективи”.
Як повідомлялося, Міністерство культури та інформаційної політики продовжило до 30 грудня 2020 року термін прийому пропозицій щодо претендентів на здобуття премії імені Б.М.Лятошинського у 2021 році.