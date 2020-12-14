Проєкт «Живий музей» отримав премію за збереження культурної спадщини

Заступниця міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко нагородила лауреата премії за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини в 2020 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

“Міністерство культури та інформаційної політики всебічно підтримує реалізацію таких проєктів. Переконана, що він має надихнути представників інших регіонів на впровадження в життя подібних ініціатив”, - сказала Фоменко.

Цього року перемогу здобув проєкт Одеського обласного центру української культури «Живий музей», керівник - Валентина Вітос.

Інші номінанти премії цього року були нагороджені подяками від МКІП.

Нагородження пройшло в рамках четвертої всеукраїнської конференції “Імплементація Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини: підсумки та перспективи”.

Як повідомлялося, Міністерство культури та інформаційної політики продовжило до 30 грудня 2020 року термін прийому пропозицій щодо претендентів на здобуття премії імені Б.М.Лятошинського у 2021 році.