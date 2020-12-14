Сьогодні відбудеться повне сонячне затемнення – єдине у 2020 році

У понеділок, 14 грудня відбудеться єдине цього року повне сонячне затемнення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space.com.

Зазначається, що затемнення зможуть спостерігати жителі південної частини Тихого і Атлантичного океанів, Чилі та Аргентини. Водночас часткове затемнення буде видно з більш широкої області Тихого океану, Південної Америки і Антарктиди, воно розпочнеться о 08:33 EST (15:33 за Києвом).

Повну фаза затемнення вперше буде видно майже за годину - о 9:32 EST (16:32). Ширина місячної тіні на земній поверхні становитиме приблизно 90 кілометрів.

Повне затемнення матиме ширину приблизно 90 кілометрів і має пройти на схід через Чилі і Аргентину.

Максимальне затемнення очікується об 11:13 EST (18:13 за Києвом). Це станеться на північний захід від села і муніципалітету Сьєрра-Колорада в Аргентині.

Читайте також: NASA вперше виявило воду на освітленому боці Місяця

Повне сонячне затемнення завершить свій хід по Землі о 12:54 EST (19:54 за Києвом). Спостерігати часткове сонячне затемнення земляни зможуть до 13:53 EST (20:53 за київським часом).

В Україні це явище можна буде подивитися лише онлайн.

Наступне повне сонячне затемнення відбудеться 4 грудня 2021 року, але буде видно лише над Південною Америкою.

Як відомо, повне сонячне затемнення відбувається тоді, коли Сонце, Земля та Місяць вирівнюються таким чином, що останній заважає сонячному світлу досягнути нашої планети.

У цьому разі можна спостерігати сонячну корону. Це можливо завдяки тому, що видимі кутові розміри Місяця лише трохи більші за кутові розміри Сонця і у разі повного затемнення, Місяць затьмарює повністю диск Сонця, але не затьмарює корони.