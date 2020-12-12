Ентузіастам вдалося розшифрувати лист серійного вбивці «Зодіаку» в газету

Закодований лист, який було надіслано у 1969 році в газету San Francisco Chronicle серійним вбивцею, відомим як «Зодіак», розшифрувала команда сищиків-любителів з США, Австралії та Бельгії.

Про це повідомило саме видання, передає Укрінформ.

Як наголошується, наприкінці 1960-х років «Зодіак» вбив п'ятьох людей в районі Сан-Франциско і поранив ще двох. Він відправив кілька листів в газету San Francisco Chronicle, деякі з яких були зашифровані.

За словами експерта по злому кодів Девіда Оранчака, в розшифрованому листі сказано: «Сподіваюся, ви отримуєте задоволення, поки ганяєтеся за мною. ... Я не боюся газової камери, тому що вона швидше відправить мене в рай, адже тепер у мене досить рабів, які виконуватимуть те, що я їм скажу».

Команда розшифровувачів відправила текст у ФБР. Прессекретар Бюро підтвердила цю інформацію, не надавши додаткових коментарів "з поваги до жертв вбивці і їх родин".

Це другий раз, коли шифр "Зодіаку" було зламано. Перший шифр, який було відправлено частинами в газети The Chronicle, San Francisco Examiner і Vallejo Times-Herald у 1969 році, було розгадано шкільним учителем Салінасом і його дружиною.

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Серійний вбивця, прозваний "Зодіаком" (так він підписував свої листи до редакцій місцевих газет), орудував у Північній Каліфорнії і Сан-Франциско наприкінці 1960-их років. Особу злочинця досі не встановлено.

Ця історія лягла в основу ряду книг і фільмів, включаючи «Брудний Гаррі» з Клінтом Іствудом у головній ролі і «Зодіак» 2007 року з Робертом Дауні-молодшим.

Фото: San Francisco Chronicle