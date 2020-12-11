У Криму помітили зграю рожевих фламінго

На узбережжі Чорного моря біля села Міжводне, що в Чорноморському районі Криму, було помічено зграю рожевих фламінго.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Крим Реалії.

«Фламінго зупиняються на прольоті там, де є харчова база і комфортне середовище, менше антропогенного навантаження», - зазначила у коментарі Крим.Реалії еколог Маргарита Литвиненко.

У лютому нинішнього року два фламінго були помічені в одній із севастопольських бухт - Солоній.

«Деякі орнітологи пов'язують появу фламінго в Криму з потеплінням, але це спірне питання: інформація про появу птахів у Криму була і до інформаційного буму про потепління», - сказала еколог.

Окрім України, птахи з'являються ще і в Польщі. Головне, за словами кримського еколога, наявність корму і відсутність занепокоєння.

«Не думаю, що вони затримаються у Криму, так як там багато тривожних антропогенних чинників», - зазначила вона.

Фото: Керчь.ФМ