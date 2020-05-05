На Тилігульському Лимані вперше з'явилися рожеві фламінго

На Тилігульському Лимані в Миколаївській області вперше з'явилися рожеві фламінго.

Про це повідомив регіональний ландшафтний парк «Тилігульський» у Facebook.

"Це перша зустріч з цим рідкісним птахом - рожевим фламінго - на Тилігульському Лимані. Інформацію про це ми отримали від нашого колеги Pavel Panchenko. І тут же наукові співробітники парку виїхали на акваторію лиману, щоб побачити, поспостерігати за фламінго і сфотографувати. Птахів нарахували 5 особин", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що рожевий фламінго — єдиний вид фламінго, що мешкає на території колишнього Радянського Союзу, в казахстанських озерах Тенгіз, Челкартенгіз і Ащитастисор.

У Європі фламінго гніздяться у заповіднику Камарг, в гирлі річки Рони (Південна Франція), а також в Лас-Марісмасі у Південній Іспанії і у заповіднику Станьо ді Молентарджіус у Кальярі, на півдні острова Сардинія.

Тилігульський лиман знаходиться на території Миколаївської та Одеської областей.

Це найбільша водойма Північного Причорномор'я. Її довжина сягає 60 км, ширина 4,5 км. Це ще й найглибша закрита водойма регіону - понад 20 метрів. Крім того, тут неймовірно чиста вода, прозорість якої досягає семи метрів. Але унікальність Тилігула полягає в тому, що його вода має океанічну солоність - 30-32 проміле.

Фото: Регіональний Ландшафтний Парк Тилігульский