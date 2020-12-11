Українка стала лауреаткою французької премії з прав людини

Про це повідомляє Посольство України у Франції, передає власний кореспондент Укрінформу.

Кутузова отримала нагороду за роботу над проєктом, який розповідає про боротьбу з корупцією в Україні «Закрий рота» (Shut the fck up).

Премією у галузі права людини «Свобода - Рівність – Братство» французький уряд відзначає локальні ініціативи, індивідуальні чи колективні проєкти, що зробили значний внесок у справу захисту та ефективного просування прав людини.