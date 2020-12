Померла британська актриса Барбара Віндзор

У Лондоні на 84 році життя померла актриса Барбара Віндзор, відома ролями у фільмах «Так тримати» та Тіма Бертона «Аліса в країні чудес».

Про це повідомив її чоловік Скотт Мітчелл, передає Укрінформ з посиланням на BBC.

За словами Мітчелла, Віндзор померла через хворобу Альцгеймера, якою та страждала з 2014 року. На початку цього року актриса переїхала до будинку для літніх людей у Лондоні.

Протягом своєї 60-річної кар’єри Віндзор зіграла у більш ніж 50 картинах, серед яких – серія фільмів «Так тримати» (Carry On, 1964-1977) та серіал «Жителі Іст-Енду» (EastEnders, 1994-2010 , 2013-2016), які принесли популярність актрисі у Британії.

У 2010 і 2016 роках вона зіграла в дилогії режисера Тіма Бертона за мотивами творів Льюїса Керролла «Аліса в країні чудес» (Alice in Wonderland, 2010) і «Аліса в Задзеркаллі» (Alice Through the Looking Glass, 2016).

Віндзор була удостоєна ордена Британської імперії.