Джордж Клуні потрапив у лікарню через екстремальне схуднення для ролі
Укрінформ
Голлівудський актор Джордж Клуні опинився в лікарні після того, як схуд на 12,7 кг для ролі у фільмі The Midnight Sky.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.
Зазначається, що лікарі діагностували у 59-річного актора панкреатит.
«Думаю, що я намагався надто швидко схуднути, і, певно, геть не дбав про своє здоров'я», - прокоментував ситауцію актор.
За його словами, для повного відновлення йому знадобилося декілька тижнів.
Клуні уіфільму The Midnight Sky, де він також є режисером, грає роль науковця, який живе у віддаленій обсерваторії в Арктиці і намагається попередити групу астронавтів про загадкову глобальну катастрофу, аби застерегти їх від повернення на Землю.
Фото з сайту news.sky.com