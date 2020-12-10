Джордж Клуні потрапив у лікарню через екстремальне схуднення для ролі

Голлівудський актор Джордж Клуні опинився в лікарні після того, як схуд на 12,7 кг для ролі у фільмі The Midnight Sky.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що лікарі діагностували у 59-річного актора панкреатит.

«Думаю, що я намагався надто швидко схуднути, і, певно, геть не дбав про своє здоров'я», - прокоментував ситауцію актор.

За його словами, для повного відновлення йому знадобилося декілька тижнів.

Клуні уіфільму The Midnight Sky, де він також є режисером, грає роль науковця, який живе у віддаленій обсерваторії в Арктиці і намагається попередити групу астронавтів про загадкову глобальну катастрофу, аби застерегти їх від повернення на Землю.

Фото з сайту news.sky.com