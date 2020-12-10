Інститут Pantone назвав два головних кольори 2021 року

Інститут кольору Pantone назвав одразу два кольори 2021 року – яскравий жовтий (Illuminating) та сірий (Ultimate Gray).

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сайті інституту.

«Практичний і твердий, як камінь, але водночас зігріваючий та оптимістичний союз Pantone 17-5104 Ultimate Gray і Pantone 13-0647 Illuminating втілюють силу і позитив», - сказано в повідомленні інституту.

За словами виконавчого директора Pantone Color Institute Леатріс Ейсман, поєднання сірого та яскраво жовтого передає позитивний настрій, який підтримує сила духу.

«Практична та міцна, але в той же час тепла та оптимістична комбінація дає нам стійкість і надію. Нам необхідно відчувати себе натхненними і піднесеними. Це надзвичайно важливо для людського духу», - зауважила вона.

Як відомо, Pantone - розробник професійних колірних стандартів і цифрових рішень для індустрії дизайну. Інститут понад 20 років обирає колір року, який стає орієнтиром для дизайнерів одягу, інтер'єрів і меблів, графічних дизайнерів, візажистів тощо.

У 2020-му кольором року за версією Pantone був класичний синій (Classic Blue) - символ сталості і довіри, на яку можна покластися.