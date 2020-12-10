Інститут Pantone назвав два головних кольори 2021 року
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сайті інституту.
«Практичний і твердий, як камінь, але водночас зігріваючий та оптимістичний союз Pantone 17-5104 Ultimate Gray і Pantone 13-0647 Illuminating втілюють силу і позитив», - сказано в повідомленні інституту.
За словами виконавчого директора Pantone Color Institute Леатріс Ейсман, поєднання сірого та яскраво жовтого передає позитивний настрій, який підтримує сила духу.
Introducing the Pantone Color of the Year 2021...— PANTONE (@pantone) December 9, 2020
Produced by @artechouse #Pantone #pantone2021 pic.twitter.com/nU8cky9OhI
«Практична та міцна, але в той же час тепла та оптимістична комбінація дає нам стійкість і надію. Нам необхідно відчувати себе натхненними і піднесеними. Це надзвичайно важливо для людського духу», - зауважила вона.
Як відомо, Pantone - розробник професійних колірних стандартів і цифрових рішень для індустрії дизайну. Інститут понад 20 років обирає колір року, який стає орієнтиром для дизайнерів одягу, інтер'єрів і меблів, графічних дизайнерів, візажистів тощо.
У 2020-му кольором року за версією Pantone був класичний синій (Classic Blue) - символ сталості і довіри, на яку можна покластися.