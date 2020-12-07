У Житомирі облаштували зелений театр

У Житомирі на території гідропарку облаштували майданчик в межах проєкту «Зелений театр», де можна проводити лекції, влаштовувати концерти, дивитися фільми на свіжому повітрі.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла доцент кафедри екології Державного університету «Житомирська політехніка» Ірина Давидова.

«Проєкт «Зелений театр» розробили студенти університету та подали його на урбаністичний фестиваль «Майстерня міста Житомир 2020». Вони знайшли занедбану ділянку, яка ймовірно колись використовувалася як майданчик для відпочинку, розчистили та підготували її для встановлення вуличних меблів, які придбали в межах фестивалю. Головна ідея проєкту в тому, аби створити культурний простір для молоді, де можна проводити вільний час, наприклад, граючи на гітарі, спілкуючись, виступаючи з театральними постановками, читаючи вірші, адже такої облаштованої території в місті немає», - зазначила Давидова.

Крім того, такий простір може використовувати будь-хто. Там є умови для проведення лекцій просто неба, гри в шахи, проведення виставок, демонстрації фільмів.

Давидова додала, що майданчик облаштували в етностилі з дерев’яних вуличних меблів. Його територія поділена на кілька зон. Зокрема, там є сцена та лавки для глядачів, простір для відпочинку облаштований гойдалкою, альтанкою та столиками і стільцями виготовленими з стовбурів дерев, розчищений вільний простір для активних занять, наприклад, йогою.

На території майданчика встановлені урни для сміття. Надалі планують розширити можливості цього простору.

Вартість проєкту становить понад 39,5 тис. грн і його було профінансували в рамках фестивалю «Майстерня міста Житомир 2020».

«Майстерня міста» - це урбаністично-культурний фестиваль, що вп’яте проходив у Житомирі. Його організатори Агенція розвитку міста та німецька урядова компанія «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» у рамках проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ».

Фото Ірини Давидової