Театр на Подолі поставив виставу-детектив за романом Франка

Про це Укрінформу повідомив режисер-постановник та автор інсценування Ігор Матіїв.

«Ми обрали Франка, тому що дуже любимо його в театрі на Подолі. І нам хотілося бути першими, хто поставить його чудовий, але не дуже відомий роман «Для домашнього вогнища», який і через сто років після написання залишається актуальним», - зазначив Матіїв.

Прем'єрної вистави "Імітація" / Фото: Іра Марконі

Роман написаний 1892 року на основі реальних подій – гучних судових процесів у справах торгівлі людьми, які відбулися в 1883 - 1892 роках у Львові. Героїня одного з них – пані Вайс, по-своєму вирішила проблему безгрошів’я – залучала молодих дівчат до свого приватного дому розпусти у Львові. Її бордель працював за сприяння місцевих аристократичних «вершків» міста. Коли підсудну попросили назвати мотиви, які спонукали її до злочину, вона сказала: «Для домашнього вогнища», що й послугувало назвою для роману.

В інсценізації роману – психологічній виставі-детективі «Імітація» - чоловік засудженої повертається до рідного міста і пристрасно бажає з’ясувати, яким саме чином дружина вирішила вийти зі скрути.

«Це детективно-психологічна робота: герой повертається з війни і розплутує дивні речі, які відбуваються у нього вдома. Це робота про дволикість світу, про те, що ми на публіці робимо одне, а наодинці з собою – інше, а потім ще й засуджуємо, по суті, тих, хто вчиняє так, як ми», - сказав режисер.

Матіїв переконаний, що теми, яких торкався Франко у своїх «міських романах», є актуальними й зараз. «Люди не змінилися, змінився антураж, обставини, але людські потреби - ні. Мені здається, що ця тема зараз дуже цікава і своєчасна», - додав він.

Робота над виставою почалася в театрі ще в березні цього року, прем’єра планувалася на травень, але зіграти її вдалося лише зараз – у грудні.

У виставі грають актори: Катерина Шенфельд, Катерина Вайвала, Ігор Ніколаєв, Костянтин Темляк, Станіслав Мельник, Євген Ковирзанов, художник-постановник та художник з костюмів - Таїсія Карась, режисер-постановник та автор інсценування - Ігор Матіїв.