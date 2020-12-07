Музикант Компаніченко та "Хорея козацька" виступили у Катерининській церкві Чернігова

У Катерининській церкві Чернігова відбувся концерт народного артиста України Тараса Компаніченка й музикантів гурту "Хорея Козацька".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нас запросив владика Євстратій і привезли ніжинські й бахмацькі отці, з якими ми підтримуємо зв’язок", - сказав Компаніченко.

У чернігівському храмі артист грав на бандурі Остапа Вересая та ренесансній лютні, а його колеги (скрипаль Сергій Охрімчук та композитор і поліінструменталіст Данило Перцов) - на скрипці, волинці та інших інструментах. У їхньому виконанні звучали старовинні народні пісні, присвячені, зокрема, козацькій славі та Пресвятій Богородиці, а також давні колядки.

Нечисленній публіці Компаніченко продемонстрував "Почаївський богогласник" 1790-1791 років, розповів про цю книжку й заспівав із неї кілька кантів та колядок.

Після виступу співак розповів кореспондентові Укрінформу, що у період карантину він та його гурт заробляють на онлайн-концертах та співаючи у церквах.

"Ми, здебільшого, онлайн-концертами виживаємо - у Фейсбуці чи на якомусь каналі в Ютубі. Пишемо номер картки й люди нам переказують гроші. Ще є отакі церковні концерти з виїздами в Бахмач, Ніжин чи Білі Вежі або невеликі камерні виступи", - підкреслив артист.

Новий формат, у якому зараз музикантам доводиться виступати, має й свої переваги, зазначив Компаніченко. По-перше, навіть на онлайн-концертах люди "згромаджуються" у спільноти, а по-друге, - суттєво розширюється коло постійних слухачів. Це видно, коли виходиш в ефір і в коментарях отримуєш вітання не лише з українських міст, а й з різних країн.

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"Коли ти граєш для 20 слухачів, 400 чи 700 - це одна справа. Та коли тебе за два дні можуть подивитися 70 тисяч - це зовсім інше", - сказав артист.

Концерт Компаніченка й двох музикантів "Хореї козацької" (Сергія Охрімчука і Данила Перцова) у чернігівському храмі відбувся після святкової літургії з нагоди Дня св вмч Катерини, яку очолював Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній.