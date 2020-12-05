Gucci пожертвує $500 тисяч на вакцини від коронавірусу
Укрінформ
Французький модний дім Gucci виділить не менше 500 000 доларів на постачання і поширення вакцини від COVID-19 серед вразливих верств населення в усьому світі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Грошові кошти перерахують ЮНІСЕФ, який підтримує ініціативу ВООЗ з масової вакцинації COVAX і групу GAVI.
Пожертви Gucci підуть на такі заходи, як постачання тест-наборів для обмеження передачі інфекції в громадах, а також на обладнання, що дозволяє утримувати вакцини в холоді для їх безпечного транспортування.
Як повідомлялося, за даними Worldometers, у світі станом на 5 грудня зафіксовано майже 66,6 млн випадків коронавірусу; померли понад 1,5 млн пацієнтів.
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