Gucci пожертвує $500 тисяч на вакцини від коронавірусу

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Грошові кошти перерахують ЮНІСЕФ, який підтримує ініціативу ВООЗ з масової вакцинації COVAX і групу GAVI.

Пожертви Gucci підуть на такі заходи, як постачання тест-наборів для обмеження передачі інфекції в громадах, а також на обладнання, що дозволяє утримувати вакцини в холоді для їх безпечного транспортування.

Як повідомлялося, за даними Worldometers, у світі станом на 5 грудня зафіксовано майже 66,6 млн випадків коронавірусу; померли понад 1,5 млн пацієнтів.

Фото: GETTY IMAGES