З'явилися фото гігантського айсберга, що дрейфує до острова в Атлантиці

Військовий літак Британських військ на південно-атлантичних островах (BFSAI) зробив кілька знімків гігантського айсберга A-68, що дрейфує Атлантикою у бік Південної Джорджії.

Як передає Укрінформ, знімки опубліковані на Фейсбук-сторінці BFSAI.

Літак RAF A400M провів розвідку над айсбергом A68a, який нині проходить через Південний антарктичний фронт, продовжуючи свій курс у напрямку заморської території Великої Британії острова Південна Джорджія.

Через величезний розмір льодовика неможливо було повністю відобразити його за один знімок, проте розвідка надала зображення айсберга й оточуючих вод з його уламками «великим планом».

A68 - один із найбільших айсбергів, які колись були зафіксовані вченими. Його вага становить близько одного трильйона тонн. Наприклад, вага двоповерхового автобуса - 12 тонн. Він відколовся від шельфового льодовика в Антарктиді в 2017 році.

Зараз айсберг рухається у північно-східному напрямку в бік Південної Джорджії.

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Як повідомляв Укрінформ, якщо айсберг сяде на мілину безпосередньо біля острова, це буде представляти серйозну загрозу для великих місцевих популяцій пінгвінів і тюленів. Льодовик може заблокувати звичні шляхи пошуку їжі цих тварин, що заважатиме їм вигодовувати молодняк. Окрім того, всі істоти, що живуть на морському дні в тому місці, де айсберг сяде на мілину, загинуть.

Фото: BFSAI