З'явилися фото гігантського айсберга, що дрейфує до острова в Атлантиці
Як передає Укрінформ, знімки опубліковані на Фейсбук-сторінці BFSAI.
Літак RAF A400M провів розвідку над айсбергом A68a, який нині проходить через Південний антарктичний фронт, продовжуючи свій курс у напрямку заморської території Великої Британії острова Південна Джорджія.
Через величезний розмір льодовика неможливо було повністю відобразити його за один знімок, проте розвідка надала зображення айсберга й оточуючих вод з його уламками «великим планом».
A68 - один із найбільших айсбергів, які колись були зафіксовані вченими. Його вага становить близько одного трильйона тонн. Наприклад, вага двоповерхового автобуса - 12 тонн. Він відколовся від шельфового льодовика в Антарктиді в 2017 році.
Зараз айсберг рухається у північно-східному напрямку в бік Південної Джорджії.
Як повідомляв Укрінформ, якщо айсберг сяде на мілину безпосередньо біля острова, це буде представляти серйозну загрозу для великих місцевих популяцій пінгвінів і тюленів. Льодовик може заблокувати звичні шляхи пошуку їжі цих тварин, що заважатиме їм вигодовувати молодняк. Окрім того, всі істоти, що живуть на морському дні в тому місці, де айсберг сяде на мілину, загинуть.
Фото: BFSAI