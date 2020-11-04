Найбільший у світі айсберг може знищити пінгвінів та тюленів на цілому острові

Найбільший у світі айсберг, відомий як A68a, насувається на Британську заморську територію Південна Джорджія. Є велика ймовірність, що айсберг може сісти на мілину безпосередньо біля нього.

Якщо так станеться, це становитиме серйозну загрозу для великих місцевих популяцій пінгвінів та тюленів, пише ВВС.

Айсберг може заблокувати звичні шляхи пошуку їжі цих тварин, що заважатиме їм вигодовувати молодняк.

Не кажучи вже про те, що всі істоти, що живуть на морському дні у тому місці, де айсберг сяде на мілину, загинуть. Для відновлення знадобиться дуже багато часу.

"Екосистеми можуть відновитися і, звичайно, відновляться, але існує небезпека, що, якщо цей айсберг застрягне, він може там лишитися протягом 10 років", - каже професор Джерент Тарлінг з Британської антарктичної служби (BAS).

"І це матиме великий вплив не лише на екосистему Південної Джорджії, але й на її економіку", - розповів він BBC News.

Айсберг має площу близько 4200 кв. км та важить сотні мільярдів тонн.

Коли на мілину біля Південної Джорджії у 2004 році сів величезний A38, на місцевих пляжах знайшли незліченну кількість мертвих пінгвіненят та тюленят.

Однак, за даними дослідників, айсберги здійснюють і позитивний вплив на екосистему. Вони приносять із собою величезну кількість пилу, який живить океанічний планктон і таким чином приносить користь усьому харчовому ланцюгу.

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