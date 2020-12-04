МКІП продовжило прийом заявок на премію Лятошинського

Міністерство культури та інформаційної політики подовжує до 30 грудня 2020 року термін прийому пропозицій щодо претендентів на здобуття премії імені Б.М.Лятошинського у 2021 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

Премія імені Б. М. Лятошинського присуджується щороку у січні професійним композиторам за видатні досягнення у сфері професійної композиторської творчості. Її розмір становить 20 тисяч гривень.

Нагорода присуджується за такими напрямами: за окремий твір; за творчий доробок претендента у певному жанрі (симфонічний, хоровий, оперний, камерний тощо); за творчі досягнення протягом останніх п’яти років. Претендент може брати участь у конкурсі на здобуття премії тільки за одним із цих напрямів, наголосили у МКІП.

У відомстві нагадали, що на здобуття премії висуваються завершені музичні твори у жанрі академічного музичного мистецтва, які були написані та оприлюднені (виконані) протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за місяць до їх висунення (необхідно зазначити рік описання та оприлюднення). Водночас на здобуття премії не висуваються твори, які вже були відзначені цією або іншими преміями, державними нагородами. Вона також не присуджується посмертно.

Пропозиції щодо претендентів на здобуття премії вносяться творчими спілками, вищими навчальними закладами культури та мистецтва, театрально-видовищними закладами, мистецькими колективами.