У Трускавці - міжнародний конкурс вокалістів пам'яті Мусліма Магомаєва

У місті Трускавець на Львівщині проходить III Міжнародний конкурс вокалістів пам'яті Мусліма Магомаєва. На конкурсі присутня посол Республіки Азербайджан в Україні Ельміра Ахундова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Трускавецької міської ради та на сторінці цього конкурсу у Фейсбуці.

Конкурс триває три дні, його мета - виявити та відкрити музичній громадськості України та світу вокалістів, які однаково вправно співають і оперу, і естраду.

Через пандемію глядачі можуть спостерігати за перебігом конкурсу онлайн, у залі - лише члени журі та конкурсанти. Конкурсанти фіналу були відібрані «всліпу»: члени журі не бачили учасників, не знали, хто вони і звідки, а вибирали найкращі голоси з певними номерами. У фіналі беруть участь 14 професійних виконавців, серед яких українські співаки, які працювали в оперних театрах Європи, але у зв’язку з карантином повернулися до України.

У перший день конкурсу вокалісти представили оперну арію та українську народну пісню «Дивлюсь я на небо...», яка була в репертуарі Мусліма Магомаєва. В другому турі конкурсанти представляли класичну арію та естрадний твір з репертуару Магомаєва.

Посол Ахундова побувала на відбірковому турі та послухала сольні виступи вокалістів – учасників конкурсу. Вона відзначила, що такий конкурс сприяє популяризації Азербайджану та його культурної спадщини, а Трускавець внаслідок проведення Міжнародного конкурсу «Пам`яті Мусліма Магомаєва» можна назвати містом, приязним до азербайджанців.

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Також Ахундова оглянула виставку творів азербайджанського художника, члена Національної спілки художників Азербайджану Аскера Джавадова, яка також проходить у рамках проведення ІІІ Міжнародного конкурсу «Пам`яті Мусліма Магомаєва».

Муслім Магомаєв (17 серпня 1942 р. - 25 жовтня 2008 р.) - популярний радянський, азербайджанський і російський оперний та естрадний співак (баритон), композитор.