В Україні стартував екопроєкт зі збору електронного сміття

В Україні стартував перший соціальний еко-просвітницький проєкт з культури поводження та збору електронних відходів E-waste Ukraine.

Проєкт презентувало в Укрінформі ГО Let’s Do It GREEN Ukraine.

«Цей проєкт покликаний подолати один з найгостріших викликів сучасності - організувати системний масовий збір електронних відходів та впровадити культуру свідомого споживання та поводження з найактуальнішим видом відходів сьогодення. Проєкт розпочинається сьогодні і триватиме протягом 2021 року. Він охопить найбільш масовий сегмент - корпоративний сектор та соціальний сегмент населення. Для збільшення ефективності впровадження культури поводження з електронними відходами програма E-Waste Ukraine розпочнеться із загальноосвітніх шкіл та університетів. Динаміка розвитку технологій, процеси діджиталізації, цифрової, віддаленої освіти безпосередньо пов’язані зі швидкістю продукування та обігу електронних відходів. Ми маємо дати найбільш активній категорії, агентам змін, якими стануть діти та підлітки, можливість будувати нове екологічне майбутнє та створити умови для досягнення сталого розвитку суспільства та країни. Пілотний проєкт стартує в 12 регіонах, у кожному місті буде обрано 10 пілотних загальноосвітніх шкіл і 3 університети. Для молодіжних лідерів будуть запроваджені 4-місячні освітні навчальні програми, протягом яких вони отримають базові знання – що таке електронні відходи та їх вплив на людину і довкілля, яка роль кожної людини в утворенні та накопиченні відходів електронної групи, який обсяг цих відходів утворює кожна людина, що таке свідоме споживання e-waste - та практичні і творчі завдання для прокачки отриманих знань. Наприкінці року будуть визначені переможці в номінаціях E-Waste leader, E-waste School Hero. Завершальним етапом проєкту буде встановлення баків для збору дрібної непрацюючої техніки в містах-переможцях. Інформаційно-просвітницька кампанія по всій Україні залучатиме насамперед молодь до формування культури управління електронними відходами та створить соціальну інфраструктуру для подальшого всебічного розвитку цієї галузі в Україні, а це означає підвищення рівня екологічної свідомості, чистоту довкілля, прогресивність економіки та інвестиційної привабливості, досягнення цілей сталого розвитку», - розповіла президент ГО Let’s Do It GREEN Ukraine Анна Радченко.

За її словами, на сьогодні в Україні на кожну людину припадає майже 28,5 кг електронних відходів, які мають непоправний вплив на довкілля й здоров’я українців, відсутня інфраструктура управління електронними відходами.

«Ми дуже зацікавлені у впровадженні таких проєктів у загальноосвітніх школах, насамперед у початкових класах, де навчатимуть сортувати сміття й одним із варіантів буде утилізація й поводження з відходами електроніки. Діти це дуже люблять, і через них ми матимемо в подальшому вплив і на дорослих. Не можна не відзначити економічну складову цього проєкту, бо якщо ми створимо нормальну платформу з утилізації електронних відходів – це може стати хорошим викликом для іноземних інвесторів», - зазначив заступник начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Вагін.

Радник голови Державної екологічної інспекції Андрій Немировський звернув увагу на те, що в Україні бракує законодавчої бази і відповідних потужностей для переробки електронних відходів.

«У нас накопичується дуже велика кількість електронних відходів, проте немає законодавчої бази, яку треба терміново впровадити. Те, що долучається молодь, – це добре, але ми ще повинні змінити законодавство. У багатих державах, які займаються переробкою електронних відходів, у цьому бізнесі залучені сотні мільярдів доларів державного бюджету. Це такі країни, як Південна Корея, Тайвань, Китай. Тому впровадження переробки в нашій державі буде дуже вагомим і дасть великий поштовх економіці», - вважає він.

Тим часом директор НПП «Екологічна лабораторія» Юрій Носаченко, який займається переробкою електронних відходів з 2006 року, навів страшні дані забруднення довкілля цим видом сміття.

«Лише одна пальчикова батарейка забруднює 20 квадратних метрів ґрунту. У загальному обсязі сміття, яке потрапляє на полігон, електронні відходи становлять лише 6-8% питомої ваги, але ця, задавалося б, незначна кількість дає 40% важких металів, які потрапляють зі звалища в ґрунтові води і до нашого організму. Тому питання утилізації електронних відходів є надзвичайно актуальним», - наголосив він.

Як зазначили організатори, метою проєкту E-waste Ukraine є формування національної культури поводження з електронними відходами, створення та систематизація системи екопросвітництва та управління електронними відходами у суспільстві через освіту дітей та молоді.

ВГО Let’s do It GREEN Ukraine - найбільша всеукраїнська громадська екоорганізація, яка створює та втілює молодіжні, освітні, соціальні, інфраструктурні, дослідницькі проєкти в галузі екології та сталого розвитку. Організація є співзасновником соціальної акції «Зробимо Україну чистою разом». Базується в Києві, має 12 регіональних осередків, 8 дитячих екогуртків та об’єднує близька 5000 волонтерів по всій Україні.