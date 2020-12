Говоримо із засновницею Дикого театру Ярославою Кравченко

«Дикий театр» вже 2-й рік поспіль спільно з ООН працює над створенням театрального проєкту, пов’язаного з темою насилля над жінками.

ПРОСТО СЛУХАЙ:

Проєкт «Шрами» створено в рамках Всесвітної кампанії «16 Днів активізму проти ґендерно зумовленого насильства», яка щорічно стартує 25 листопада (у Міжнародний день ліквідації насильства щодо жінок) і триває до 10 грудня – Дня прав людини.

Цього року Дикий театр підготував виставу «Нові шрами», засновану на реальних історіях, щоб дослідити не уявні страхи і проблеми, а простежити в театральному контексті, що ж насправді стоїть за жахливою статистикою насилля над жінками в Україні. «Нові шрами» представлено у декількох версіях: офлайн, викладена онлайн вистава на ресурсах Дикого театру та інтерактивна версія, у якій кожен глядач може обрати, як діятиме герой, і змінювати сюжет.

«Проєкт "Шрами", власне, зроблений для того, щоб жінки побачили, що про це можна говорити. Саме це і є дуже важливою дією театру. Часто людина зі своїми проблемами закривається, думає, що вона єдина, з ким це трапилося, що це лише до неї несправедливе життя чи доля, чи що це саме вона зробила неправильний вибір. А, коли ти приходиш до театру і бачиш, що на сцені актриси розповідають твою історію – просто відкриваються очі, і ти розумієш, що не одна така!», — говорить засновниця Дикого театру, адвокатка руху He For She Ярослава Кравченко.

Фото: Ярослава Кравченко, Дикий Театр/Facebook