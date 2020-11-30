«Фестиваль драматургії любові і бобра» у Києві: читатимуть п'єси українських авторів
Про це Укрінформу повідомили організатори заходу.
Як зазначається, в рамках фестивалю, організованого порталом сучасної української драматургії "УкрДрамаХаб" за сприяння Мистецького об’єднання "Сучасна драматургія UA", відбудеться читання дванадцятьох п’єс. "Їхні автори - сучасні українські драматурги, серед них - Лєна Лягушонкова, Катерина Пенькова, Людмила Тимошенко, Оксана Гриценко, Оксана Савченко, Андрій Бондаренко. До створення читок залучені такі відомі театральні режисери, як Антон Романов, Анна Горянська, Ігор Матіїв, Валерія Космідайло", - йдеться у повідомленні.
Організатори також зазначили, що у програму фестивалю увійшли тексти як для дорослої, так і дитячої аудиторій. Деякі п’єси були створені в рамках Драматургічних лабораторій від національної спілки театральних діячів України та Школи швидкої драми від "PostPlay Театру".
Події фестивалю відбудуться у локаціях партнерських інституцій - Арт-центрі ім. І. Козловського та у Театрі "Глибина". Вхід на всі події безкоштовний.
Ознайомитися із повною програмою фестивалю можна за посиланням.