«Фестиваль драматургії любові і бобра» у Києві: читатимуть п'єси українських авторів

З 1 по 3 грудня у Києві відбудеться "Фестиваль драматургії любові і бобра", в рамках якого прочитають 12 п'єс українських авторів.

Про це Укрінформу повідомили організатори заходу.

Як зазначається, в рамках фестивалю, організованого порталом сучасної української драматургії "УкрДрамаХаб" за сприяння Мистецького об’єднання "Сучасна драматургія UA", відбудеться читання дванадцятьох п’єс. "Їхні автори - сучасні українські драматурги, серед них - Лєна Лягушонкова, Катерина Пенькова, Людмила Тимошенко, Оксана Гриценко, Оксана Савченко, Андрій Бондаренко. До створення читок залучені такі відомі театральні режисери, як Антон Романов, Анна Горянська, Ігор Матіїв, Валерія Космідайло", - йдеться у повідомленні.

Організатори також зазначили, що у програму фестивалю увійшли тексти як для дорослої, так і дитячої аудиторій. Деякі п’єси були створені в рамках Драматургічних лабораторій від національної спілки театральних діячів України та Школи швидкої драми від "PostPlay Театру".

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Події фестивалю відбудуться у локаціях партнерських інституцій - Арт-центрі ім. І. Козловського та у Театрі "Глибина". Вхід на всі події безкоштовний.

Ознайомитися із повною програмою фестивалю можна за посиланням.