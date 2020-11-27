Картину Бенксі продали на аукціоні у Нідерландах за €170 тисяч
Укрінформ
Картину вуличного художника Бенксі «Пташка з гранатою» продали на аукціоні в нідерландському місті Зволле за 170 тис. євро.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa international.
Зазначається, що роботу купив данський колекціонер, а раніше вона належала сину легендарного гітариста The Rolling Stones Ронні Вуда Джеймі.
Картину «Пташка з гранатою» Бенксі написав у 2002 році та зобразив на ній пташку, з дзьоба якої звисає ручна граната.
Бенксі — псевдонім скандально відомого англійського андерграундного художника графіті, політичного активіста та режисера, особа якого не встановлена. За найпоширенішими версіями, його справжнє ім'я — Роберт або Робін Бенкс.
Фото: Sander Koning / ANP / dpa