Картину Бенксі продали на аукціоні у Нідерландах за €170 тисяч

Картину вуличного художника Бенксі «Пташка з гранатою» продали на аукціоні в нідерландському місті Зволле за 170 тис. євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa international.

Зазначається, що роботу купив данський колекціонер, а раніше вона належала сину легендарного гітариста The Rolling Stones Ронні Вуда Джеймі.

Картину «Пташка з гранатою» Бенксі написав у 2002 році та зобразив на ній пташку, з дзьоба якої звисає ручна граната.

Бенксі — псевдонім скандально відомого англійського андерграундного художника графіті, політичного активіста та режисера, особа якого не встановлена. За найпоширенішими версіями, його справжнє ім'я — Роберт або Робін Бенкс.

Фото: Sander Koning / ANP / dpa