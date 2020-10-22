Картину Бенксі продали за рекордні майже $10 мільйонів

На аукціоні Sotheby’s у Лондоні продали картину британського вуличного художника Бенксі за 7,6 млн фунтів стерлінгів (9,8 млн доларів США).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Картина під назвою «Покажіть мені Моне» (один із засновників імпресіонізму французький художник Клод Моне - ред.) посіла друге місце у рейтингу найдорожчих проданих картин, намальованих британським художником.

Сама картина з’явилася ще 2005 року. Бенксі домалював занедбані візки для покупок у супермаркетах та помаранчевий дорожній конус на картині Клода Моне, де зображений міст над водяними ліліями в його саду у Живерні.

Експерти вважали, що картину продадуть за близько 5 млн фунтів стерлінгів.

Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня нове графіті вуличного художника Бенксі з'явилося у британському місті Ноттінгем.

Фото: mymodernmet.com