Вінницький академічний муздрамтеатр покаже прем’єру «Бал негідників»

Вінницький академічний музично-драматичний театр ім. Миколи Садовського у четвер покаже прем’єру вистави Люка Шомара «Бал негідників».

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

«В Україні триває карантин, але це не привід забувати про культуру. Безліч установ культури, у тому числі й театри, продовжують тішити глядачів виставами он-лайн або ж готують і прем'єри. У Вінницькому обласному академічному музично-драматичному театрі імені М. Садовського 26-27 листопада відбудеться прем'єрний показ комедії за п’єсою Люка Шомара «Бал негідників», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, поставив п’єсу французького автора актор та режисер театру Григорій Сиротюк, відомий постановками «Трамваю Бажання», «Чудового пікніка вихідного дня» та «Квітки з чарівної рукавички». У прем’єрній виставі «Бал негідників» зайняті провідні актори театру.

Як ідеться у повідомленні на сайті театру, на прем’єру очікує аншлаг, позаяк квитки на усі листопадові покази «Балу негідників» вже продані.

Люк Шомар — французький актор, кіно- і телесценарист, популярний драматург. Він відомий як режисер телесеріалів початку «нульових» («Життя прекрасне» і «Сім’я на час»). У 90-і роки він знявся в телесеріалі «Жюлі Леско», фільмах «Сент-Екзюпері: Остання місія» і «Хованки з готівкою». Автор сценаріїв для багатьох фільмів і серіалів французького телебачення. Є автором комедій «Велика брехня» (2009), «Мафія та ніжні почуття» (2010), «Бал негідників» (2013). П’єси цього сценариста й актора можна побачити в багатьох театрах Франції, де їх супроводжує незмінний успіх. Набуває популярності він і в українському театрі.