Disney звільнить через пандемію 32 тисячі працівників
Про це повідомляє Reuters із посиланням на документи компанії, подані в Комісію з цінних паперів і бірж, передає Укрінформ.
Як зазначається, скорочення в основному торкнуться персоналу тематичних парків як у США, так і в інших країнах світу.
Тематичні парки Уолта Діснея припинили роботу по всьому світу навесні цього року, з початком пандемії, що завдала величезного удару по бізнесу. Прибуток компанії впав на 91% за перші три місяці 2020 року. Згодом певні обмеження були зняті, й парки частково запрацювали.
Зокрема парки відкрилися у Флориді та за межами США з суворими обмежувальними заходами. Однак Disneyland у Парижі змушений був знову закритись наприкінці минулого місяця, коли Франція запровадила новий локдаун для боротьби з другою хвилею захворювань на коронавірус.
Тематичні парки компанії в Шанхаї, Гонконгу та Токіо залишаються відкритими.
Як повідомляв Укрінформ, у вересні компанія заявила, що звільняє 28 тис. людей лише в США через кризу після пандемії.
У коментарі Variety представник компанії підтвердив, що вони входять в зазначені 32 тисячі працівників, яких планують звільнити на початку 2021 року.
Станом на ранок 26 листопада в світі зареєстрували 60 720 993 випадків коронавірусу, зокрема 1 426 841 летальний випадок, а 42 032 104 особи видужали.