Disney звільнить через пандемію 32 тисячі працівників

Всесвітньо відома компанія розважальної індустрії Disney на початку 2021 року звільнить 32 тисячі працівників через пандемію коронавірусу, яка серйозно вдарила по бізнесу на курортах та парках розваг.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на документи компанії, подані в Комісію з цінних паперів і бірж, передає Укрінформ.

Як зазначається, скорочення в основному торкнуться персоналу тематичних парків як у США, так і в інших країнах світу.

Тематичні парки Уолта Діснея припинили роботу по всьому світу навесні цього року, з початком пандемії, що завдала величезного удару по бізнесу. Прибуток компанії впав на 91% за перші три місяці 2020 року. Згодом певні обмеження були зняті, й парки частково запрацювали.

Зокрема парки відкрилися у Флориді та за межами США з суворими обмежувальними заходами. Однак Disneyland у Парижі змушений був знову закритись наприкінці минулого місяця, коли Франція запровадила новий локдаун для боротьби з другою хвилею захворювань на коронавірус.

Тематичні парки компанії в Шанхаї, Гонконгу та Токіо залишаються відкритими.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні компанія заявила, що звільняє 28 тис. людей лише в США через кризу після пандемії.

У коментарі Variety представник компанії підтвердив, що вони входять в зазначені 32 тисячі працівників, яких планують звільнити на початку 2021 року.

Станом на ранок 26 листопада в світі зареєстрували 60 720 993 випадків коронавірусу, зокрема 1 426 841 летальний випадок, а 42 032 104 особи видужали.