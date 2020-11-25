На аукціоні продадуть платівку, яку Леннон підписав своєму убивці
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті аукціону.
«Тут пропонується, можливо, найважливіша реліквія рок-н-ролу. Це альбом Double Fantasy, який Джон Леннон підписав для свого майбутнього вбивці Марка Девіда Чепмена приблизно за 5 годин до того, як Чепмен його вбив», - йдеться в описі лоту.
Зазначається, що Леннон підписав платівку Чепмену до того, як поїхав до студії для запису нового альбому. А коли повертався додому, вбивця чекав музиканта біля його будинку. Чепмен вистрілив в Леннона, свідком цього була дружина Леннона — Йоко Оно. Музикант помер по дорозі в лікарню від крововтрати.
Пізніше платівка виступила речовим доказом у справі про вбивство Леннона. Окрім автографа музиканта на альбомі є помітки, зроблені слідчими у ході розслідування справи.
Альбом Double Fantasy був записаний спільно Ленноном і його дружиною Йоко Оно.
Джон Леннон був убитий 8 грудня 1980 року у Нью-Йорку. У 1981 році суд визнав Чепмена осудним та засудив його до довічного ув'язнення з правом подати прохання про помилування через 20 років.
Чепмен подає прохання про звільнення кожні два роки, починаючи з 2000 року. Щоразу суд йому відмовляє у проханні. Наступного разу Чепмен зможе це зробити у 2022 році.
Фото з сайту goldinauctions.com