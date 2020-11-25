На аукціоні продадуть платівку, яку Леннон підписав своєму убивці

Американський аукціон Goldin Auctions виставив на продаж платівку Double Fantasy, яку британський музикант Джон Леннон підписав для свого вбивці незадовго до смерті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті аукціону.

«Тут пропонується, можливо, найважливіша реліквія рок-н-ролу. Це альбом Double Fantasy, який Джон Леннон підписав для свого майбутнього вбивці Марка Девіда Чепмена приблизно за 5 годин до того, як Чепмен його вбив», - йдеться в описі лоту.

Зазначається, що Леннон підписав платівку Чепмену до того, як поїхав до студії для запису нового альбому. А коли повертався додому, вбивця чекав музиканта біля його будинку. Чепмен вистрілив в Леннона, свідком цього була дружина Леннона — Йоко Оно. Музикант помер по дорозі в лікарню від крововтрати.

Пізніше платівка виступила речовим доказом у справі про вбивство Леннона. Окрім автографа музиканта на альбомі є помітки, зроблені слідчими у ході розслідування справи.

«Неможливо уявити собі більш історичний, культовий і феноменально важливий артефакт», - описують платівку продавці. За її продаж вони планують виручити близько $400 тис.

Альбом Double Fantasy був записаний спільно Ленноном і його дружиною Йоко Оно.

Джон Леннон був убитий 8 грудня 1980 року у Нью-Йорку. У 1981 році суд визнав Чепмена осудним та засудив його до довічного ув'язнення з правом подати прохання про помилування через 20 років.

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Чепмен подає прохання про звільнення кожні два роки, починаючи з 2000 року. Щоразу суд йому відмовляє у проханні. Наступного разу Чепмен зможе це зробити у 2022 році.

Фото з сайту goldinauctions.com