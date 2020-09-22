Вбивця Джона Леннона вибачився через 40 років після злочину

Марк Девід Чепмен, чоловік, який 1980 року вбив Джона Леннона, вибачився перед вдовою покійного музиканта Йоко Оно через 40 років після скоєння злочину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Минулого місяця Чепмену було відмовлено в умовно-достроковому звільненні водинадцяте. Під час слухання Чепмен заявив, що вбив 40-річного рок-музиканта через його популярність та заслуговує за це найжорсткішого покарання.

"Я просто хочу запевнити, що мені шкода", - заявив Чепмен перед комісією з питань умовно-дострокового звільнення у виправній установі Венде у Нью-Йорку.

Він додав, що весь час думає про свій "мерзенний вчинок" та визнає, що може провести решту життя у в'язниці.

"Мені немає виправдання. Я вчинив це для здобуття слави", - додав вбивця.

Як повідомлялося, Джон Леннон був вбитий 8 грудня 1980 року у Нью-Йорку. Коли музикант підходив до свого будинку, Марк Девід Чепмен п'ять разів вистрілив йому в спину. У 1981 році суд визнав вбивцю осудним та засудив його до довічного ув'язнення з правом подати прохання про помилування через 20 років.

Чемпен подає прохання про звільнення кожні два роки, починаючи з 2000 року. Наступного разу він зможе це зробити 2022 року.

Фото: Hulton Archive, Getty Images