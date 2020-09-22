Вбивця Джона Леннона вибачився через 40 років після злочину
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Минулого місяця Чепмену було відмовлено в умовно-достроковому звільненні водинадцяте. Під час слухання Чепмен заявив, що вбив 40-річного рок-музиканта через його популярність та заслуговує за це найжорсткішого покарання.
"Я просто хочу запевнити, що мені шкода", - заявив Чепмен перед комісією з питань умовно-дострокового звільнення у виправній установі Венде у Нью-Йорку.
Він додав, що весь час думає про свій "мерзенний вчинок" та визнає, що може провести решту життя у в'язниці.
"Мені немає виправдання. Я вчинив це для здобуття слави", - додав вбивця.
Як повідомлялося, Джон Леннон був вбитий 8 грудня 1980 року у Нью-Йорку. Коли музикант підходив до свого будинку, Марк Девід Чепмен п'ять разів вистрілив йому в спину. У 1981 році суд визнав вбивцю осудним та засудив його до довічного ув'язнення з правом подати прохання про помилування через 20 років.
Чемпен подає прохання про звільнення кожні два роки, починаючи з 2000 року. Наступного разу він зможе це зробити 2022 року.
Фото: Hulton Archive, Getty Images