Українські миротворці приземлилися на кратер «живого» вулкана в Конго

Військовослужбовці українського національного контингенту Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго забезпечили висадку групи вулканологів на кратер діючого вулкана Ньямлагіра.

Про це в понеділок, 23 листопада, повідомляє пресцентр Командування Об’єднаних сил ЗСУ.

"Військовослужбовці українського національного контингенту Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго забезпечили висадку групи вулканологів на кратер діючого вулкана Ньямлагіра. Періодичне ретельне вивчення вулкана, з проведенням тестів та аналізів, дозволяє передбачити наступне виверження, а також знизити ймовірні ризики для місцевого населення", - зазначається у повідомленні.

За словами командира вертолітного загону полковника Сергія Ващенка, на висоті понад три тисячі метрів екіпаж вертольота Мі-8 зіткнувся з низкою труднощів, посадку на крихку поверхню кратера ускладнювали погодні умови. Існував значний ризик, адже пласти застиглої вулканічної лави досить крихкі й могли провалитися під масою гелікоптера.

Втім, після закінчення проведених вулканологами досліджень, екіпаж Мі-8 успішно повернувся до базового табору.

Українські льотчики-миротворці і раніше мали справу із кратером діючого вулкана. Так, у квітні 2019 року екіпаж доставив групу вулканологів та висадив їх прямо на кратер вулкана Ньямлагіра, висота якого дорівнює 3058 метрів над рівнем моря.

У липні 2019 року українські пілоти знову успішно посадили гелікоптер на кратер цього найбільш активного вулкана Африки.

Фото: Командування об'єднаних сил ЗС України