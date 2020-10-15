Одесит встановив рекорд, піднявшись на вулкан Утурунку на велосипеді

Досягнення одеського веломандрівника Руслана Вєрина, що здійснив сходження на болівійський вулкан Утурунку висотою 6008 метрів, офіційно внесено до Національного реєстру рекордів України як найвище сходження на вулкан з велосипедом.

Як передає Укрінформ, про це сам Вєрін повідомив в Instasgram.

"Офіційно! Рекорд України за найвище сходження на вулкан з велосипедом (6008 метрів над рівнем моря)", - зазначив Вєрин.

За словами веломандрівника, під час тримісячної поїздки по Південній Америці йому вдалось підкорити одну з найвищих гір з вулканічним кратером на вершині.

"За ці кілька місяців в Україні, здається, в душі почав трохи менше шуміти вітер невідомих горизонтів.... І тут, тримаючи диплом в руках, я зрозумів: пора!", - додав Вєрин.

Фото: Instasgram Руслана Вєрина