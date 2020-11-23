У Польщі відкрили найглибший у світі басейн

У населеному пункті Мщонова поблизу Варшави 21 листопада відкрито найглибший і найсучасніший у світі басейн.

Водна споруда обладнана підводними тунелями і готельними кімнатами на глибині 5 метрів, повідомляє Укрінформ з посиланням на Onet.pl.

Глибина басейну типу Deepspot сягає 45 метрів 70 см.

У басейні влаштовані «п’ятиповерхові» печери зі сталактитами оздоблення споруди стилізоване під храми майя. Також тунель, як в африканаріумах, і готельні кімнати на глибині 5-ти метрів під водою, вікна яких виходять у басейн та підводну трубу довжиною 45 метрів.

Басейн Deepspot під Варшавою наповнений 8 тис. куб. м води, що дорівнює наповненню 27-ми звичайних 25-метрових басейнів. Стіни основної частини басейну мають витримати тиск води вагою 50 тон.

У світі є лише два басейни такого типу: бельгійський Nemo33 поблизу Брюсселя глибиною 33 метри (відкритий в 2004 році) та Y-40 Deep Joy поблизу італійської Падуї глибиною 42,15 метри (відкритий в 2014 році).

Вартість інвестиції склала 40 млн злотих (понад 8,5 млн євро).

Deepspot / Materiały prasowe