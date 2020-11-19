YASNO створила для дітей казки та мультфільми про енергоефективність

Постачальник електроенергії, газу та енергоефективних рішень для мешканців столиці розпочав інформаційну кампанію «YASNO_як_заощаджувати», що присвячена річниці бренда YASNO.

Мета – показати, як кожна родина за допомогою доступних технологій може зменшувати витрати на комунальні послуги та покращувати екологію, повідомили Укрінформу в пресслужбі YASNO.

«До першої річниці YASNO ми презентуємо важливий проєкт. Як відповідальний постачальник електроенергії та газу YASNO піклується про те, щоб клієнти зменшували свої витрати та споживали енергоресурси розумно. Ми розуміємо, що якісних творів для дітей, які б пояснювали важливість свідомого використання енергії, не так багато. Тому вирішили збільшити їх кількість. Закликаємо всіх дотримуватися простих та корисних порад та читати дітям наші «ясні» казки. Ми поступово будемо оновлювати сайт новими казками, мультфільмами та порадами про заощадження. Сподіваємось, що кожен українець – великий і маленький – знайде щось цікаве та корисне саме для себе», – сказав директор YASNO у Києві Віктор Мельников.

Зазначається, що у межах підпроєкту «YASNO для дітей» працівники YASNO та їхні діти створили казкові оповідання з яскравими ілюстраціями та розмістили їх у відкритому доступі разом з анімаційними порадами з енергозбереження.

«Писати для дітей складніше, ніж для дорослих, адже я вже не дитина. А щоб бути зрозумілим і цікавим для малечі, треба бути простим», – розповів директор з розвитку бізнесу YASNO, автор казки «Буде світло!» Олександр Онищенко.

Зокрема 9-річний Нікіта Грязнов – автор казки про світлячка – при підготовці до написання знайомився з елементами «розумного» будинку на сайті YASNO й інших компаній.

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«Він суворо стежить за всіма членами родини, щоб завжди раціонально споживали ресурси й дбайливо ставилися до довкілля», – зазначила його мати Тетяна Грязнова, директорка з економіки та фінансів YASNO.

За ілюстрацію чарівних історій взялися професійні художники, зокрема, Яна Винагродська, Костянтин Стадніков, Олена Желєзняк.

Окрім казок, на сайті з'явилися мультиплікаційні поради, що вчать як заощаджувати в побуті. У серії мультпорад про секрети економії розказують кумедні персонажі – самі електроприлади.

YASNO – постачальник електроенергії, газу, рішень з енергоефективності та для електромобілів, що надає послуги для 3,5 млн українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Черкаській областях.

Фото: YASNO

Ілюстрації: yasno.com.ua/savings_kids