Фільм «Погані хлопці назавжди» виграв премію «Вибір народу-2020»

Американський комедійний бойовик «Погані хлопці назавжди» із акторами Віллом Смітом та Мартіном Лоуренсом виграв у США премію "Вибір народу"(People's Choice Awards) за найкращий фільм 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє E! online.

Найкращим актором року був визнаний Вілл Сміт із фільму «Погані хлопці назавжди», а актрисою – Тіффані Хедіш за її роль у стрічці «Гламурний бізнес».

У категорії «Найкраща комедія» перемогу здобула стрічка «Будка поцілунків 2», у той час як фільм «Гамільтон» став кращим драматичним фільмом 2020 року.

Кращим серіалом року глядачі визнали «Анатомія Грей».

Зазначається, що артистом року серед чоловіків став співак Джастін Бібер, а серед жінок - співачка Аріана Гранде.

Як повідомлялось, премія "Вибір народу" вручається з 1975 року, її головна особливість полягає в тому, що переможців номінацій обирає пересічний глядач. Раніше фаворитів визначали шляхом проведення соцопитування, в останні роки лауреатів обирають голосуванням в Інтернеті.