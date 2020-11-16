Фільм «Погані хлопці назавжди» виграв премію «Вибір народу-2020»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє E! online.
Найкращим актором року був визнаний Вілл Сміт із фільму «Погані хлопці назавжди», а актрисою – Тіффані Хедіш за її роль у стрічці «Гламурний бізнес».
У категорії «Найкраща комедія» перемогу здобула стрічка «Будка поцілунків 2», у той час як фільм «Гамільтон» став кращим драматичним фільмом 2020 року.
Кращим серіалом року глядачі визнали «Анатомія Грей».
Зазначається, що артистом року серед чоловіків став співак Джастін Бібер, а серед жінок - співачка Аріана Гранде.
Як повідомлялось, премія "Вибір народу" вручається з 1975 року, її головна особливість полягає в тому, що переможців номінацій обирає пересічний глядач. Раніше фаворитів визначали шляхом проведення соцопитування, в останні роки лауреатів обирають голосуванням в Інтернеті.