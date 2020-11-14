Помер актор Армен Джигарханян

Відомий радянський, російський і вірменський актор Армен Джигарханян помер на 86-му році життя.

Про це повідомив друг артиста Артур Согомонян у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Сьогодні вранці перестало битися серце великої людини, геніального актора, режисера і вчителя - Армена Борисовича Джигарханяна", - написав Согомонян.

Армен Джигарханян народився 3 жовтня 1935 року у Єревані. У 1958 році закінчив Єреванський художньо-театральний інститут.

У 1996 році заснував Московський драматичний театр під керівництвом Армена Джигарханяна.

Актор виконав більше 250 ролей у кіно-і телефільмах. Найбільш відомими його кінороботами є ролі у фільмах «Здрастуйте, я ваша тітонька!», «Місце зустрічі змінити не можна», «Собака на сіні», «Ширлі-мирлі».

Крім роботи на сцені, Джигарханян також озвучував мультфільми. Зокрема, саме його голосом говорить Вовк з мультфільму «Жив-був пес».