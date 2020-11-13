Премія «Книга року ВВС-2020» оголосила короткі списки

Фіналістів обирало журі з 34 видань, які увійшли до довгих списків Книги року ВВС, повідомляє ВВС Україна.

Так, до короткого списку в номінації Книга року BBC-2020 увійшли такі твори:

Софія Андрухович. Амадока. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020;

Олесь Ільченко. Порт Житана. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2020;

Марія Матіос. Букова земля. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2019;

Ілларіон Павлюк. Я бачу, вас цікавить пітьма. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020;

Сергій Сергійович SAIGON. Юпак. - Київ: Білка, 2020.

До короткого списку у номінації Книга року ВВС - Есеїстика-2020 увійшли твори:

Наталя Гуменюк. Загублений острів. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020;

Оксана Забужко. Планета полин. - Київ: Комора, 2020;

Ольга Карі. Рибка дядечка Завена. - Київ: Темпора, 2019;

Віра Курико. Вулиця причетних або Чернігівська справа Лук'яненка. - Київ: Темпора, 2020;

Василь Махно. Уздовж океану на ровері. - Київ: Yakaboo Publishing, 2020.

До короткого списку у номінації Дитяча Книга року BBC - 2020 увійшли такі твори:

Іван Андрусяк. Морськосвинський детектив. - Харків: Віват, 2020;

Кирило Безкоровайний, Дар'я Скрибченко. Моя подруга з темної матерії. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020;

Олеся Кешеля-Ісак. Непосидючка, який любив бігати. - Київ: Yakaboo Publishing, 2020;

Мирослав Лаюк. Ківі Ківі. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020;

Уляна Чуба. Мед і Паштет - фантастичні вітрогони. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2020.

Переможців оголосять на онлайн-церемонії, яка відбудеться 11 грудня 2020 року.

До журі конкурсу входять: Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"; Вадим Карп'як, телеведучий; Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР; Віталій Чепинога, блогер; Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна.

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі гривневого еквівалента £1 000.

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Видавці книг-переможців у трьох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.

Фото: ВВС