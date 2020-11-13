В Японії помер лауреат Нобелівської премії з фізики

Японський вчений Масатоші Кошиба помер на 95-му році життя.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.

За даними Токійського університету, він помер у четвер вночі.

Кошиба підтвердив існування космічних нейтрино. Для цього він сконструював детектор під назвою Каміоканде, який було розміщено на глибині у 1000 метрів під землею, в префектурі Гіфу, центральній Японії.

У 2002 році Кошиба став лауреатом Нобелівської премії з фізики за його новаторський внесок у галузь астрофізики.

Як повідомляв Укрінформ, лауреат Нобелівської премії з хімії Маріо Моліна помер на початку жовтня у мексиканській столиці Мехіко на 78-му році життя.