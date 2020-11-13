Маск за день здав чотири тести на COVID-19: результат «50 на 50»

Після появи симптомів застуди Ілон Маск здав 4 тести на коронавірус за день. Два з них були негативні, а ще 2 показали позитивний результат.

Як передає Укрінформ, про це глава компаній Tesla та SpaceX написав у Твіттері.

«Відбувається щось дуже оманливе. Чотири рази за день я здав тест на COVID. Два результати виявилися негативними, два - позитивними. Один і той же апарат, той же тест, та ж медсестра. Швидкий тест на антигени від компанії BD», - зазначив Маск.

Знаменитий мільярдер підкреслив, що це може бути досить поширеною проблемою, якщо така ситуація трапилася з ним. Та додав, що впродовж доби отримає результати ПЛР-тестів із різних лабораторій.

Як повідомлялося, наприкінці вересня Ілон Маск заявив, що він та його сім’я не збираються у майбутньому вакцинуватися від COVID-19, адже вони не перебувають у зоні ризику.

Окрім того, глава Tesla вже неодноразово виступав проти карантинних обмежень, бо вони, на його думку, не йдуть на користь загальному благу.