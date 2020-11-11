Власницею дому Шерлока Холмса у Лондоні виявилася дочка Назарбаєва - The Times

Дочка і внук першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва виявилися власниками будинку в Лондоні за адресою Бейкер-стріт 221-б.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Медуза.

Будинок на Бейкер-стріт у Лондоні, в якому жив персонаж творів Артура Конан-Дойля детектив Шерлок Холмс, належить родині Нурсултана Назарбаєва, повідомляє газета The Times.

За даними ЗМІ, будинок на Бейкер-стріт, 221b, на 90% належить дочці першого президента Казахстану Дарізі Назарбаєвій, а ще 10% - її синові Нуралі.

Фото: Парламент Казахстану

Як повідомляється, сім'ї Назарбаєвих належать земля і будинки від 215 до 237 на Бейкер-стріт. Формально вони записані на компанію Farmont Baker Street Limited, яка придбала їх за 140 мільйонів фунтів стерлінгів.