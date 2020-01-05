Автори "Шерлока" екранізували "Дракулу"

4 січня на Netflix вийшли відразу три серії фільму "Дракула" (з 1 по 3 січня вони виходили на каналі BBC One).

Це нове прочитання легендарної історії від творців культового "Шерлока" - Марка Гетіса і Стівена Моффата, пише ВВС.

Зазначається, що у фільмі задіяно багато прийомів фільмів про вампірів, над деякими автори сміються, деякі роблять підкреслено страшними.

"Дракула" знятий за зразком "Шерлока" - максимально вільне трактування подій і три серії по півтори години.

За межами Британії "Дракула" доступний з 4 січня на Netflix. Поки на сайті глядацьких оцінок IMBd у нього 7,9 з 10 балів.