Кінофестиваль «Корона Карпат» переноситься через погіршення епідситуації

IХ Трускавецький міжнародний кінофестиваль «Корона Карпат», який мав відбутися з 12 по 15 листопада, переноситься.

Про це повідомляється на офіційному сайті кінофестивалю, передає Укрінформ.

«Кінофестиваль «Корона Карпат» переноситься в зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації в Україні. Є великі ризики, що з 14 листопада введуть карантин вихідного дня, що передбачає закриття і кінотеатрів», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що про нові дати проведення кінофестивалю буде повідомлено додатково.

Як повідомлялося, до цьогорічної конкурсної програми повнометражних фільмів увійшли 11 стрічок: "Толока", режисер Михайло Іллєнко; "Черкаси", режисер Тимур Ященко; "Наші Котики", режисер Володимир Тихий; "Спадок брехні", режисер Адріан Бол; "Фокстер і Макс", режисер Анатолій Матешко; "Чорний ворон», режисер Тарас Ткаченко; "Номери", режисери Олег Сенцов, Ахтем Сеітаблаєв; "Пекельна хоругва", режисер Міша Костров; «Атлантида», режисер Валентин Васянович; "Забуті", режисер Дар’я Онищенко; "Передчуття", режисер В'ячеслав Криштофович.

До програми короткого метра відібрано більше 20-ти робіт. Планувалося, що фільмом-відкриття 9-го Трускавецького кінофестивалю “Корона Карпат” буде картина “Земля блакитна, ніби апельсин” режисерки Ірини Цілик.