Говоримо з Юрієм Іздриком про археологічну оперу «Чорнобильдорф», карантин і поезію

31 жовтня у Мистецькому арсеналі в Києві відбулася світова прем’єра археологічної опери «Чорнобильдорф», створена митцями формації “Nova Opera”.

Юр Іздрик виконує в ній роль Орфея. «Мені подобається те, що ця роль одночасно і центральна, і епізодична. Дуже короткий сценічний час, що мене влаштовує. В опері звучать мої вірші, написані спеціально для австрійської актриси Анн Беннент, вона мала б приїхати, але, на жаль, через карантин нічого не виходить. А крім того, монолог Орфея, який я оголошую, теж довелось написати самому. Мені пропонували читати щось італійською мовою, але оскільки я італійську не знаю, то довелося написати оригінальний монолог», розповів поет.

Іздрик разом з «NOVA OPERA» вже 4-й проєкт. Говорить, що любить їх шалено, бо вони геніальні. «Це такий дуже дивний приклад не ієрархічного, а мережевого контакту, бо вони всі солісти, всі харизмати, всі генії – тут жодної ієрархії бути не може. Тут – несамовите перетікання струменів енергії, і перебувати в цьому полі – вже є радість.

Я думаю, що вони й збираються разом для того, щоб мати можливість пограти з музикантами свого рівня, і в цій колаборації завжди виходить щось несподіване, несамовите. Власне, монолог я написав після однієї з репетицій, коли тут сидів, слухав і мене накрило цією вокальною хвилею», – говорить він.