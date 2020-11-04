Каньє Вест здобув майже 60 тисяч голосів на виборах президента США
Укрінформ
На виборах президента США 59 781 виборець із 12 штатів віддав голос за музиканта Каньє Веста.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Deadline.
Зазначається, що у деяких із 12 штатів, де ім’я Веста було у виборчому бюлетені, ще триває підрахунок.
За наявними даними, найбільше голосів за артиста віддали у штаті Теннессі – 10 188. Таким чином він посідає у президентських перегонах у штаті четверте місце з 0,4%.
Як повідомлялося, у серпні американський музикант Каньє Вест офіційно подав заявку на участь у виборах президента США.
3 листопада у США відбулися вибори президента, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів штатів, а також органів місцевої влади.
Нині відбувається підрахунок голосів.