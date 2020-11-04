Каньє Вест здобув майже 60 тисяч голосів на виборах президента США

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Deadline.

Зазначається, що у деяких із 12 штатів, де ім’я Веста було у виборчому бюлетені, ще триває підрахунок.

За наявними даними, найбільше голосів за артиста віддали у штаті Теннессі – 10 188. Таким чином він посідає у президентських перегонах у штаті четверте місце з 0,4%.

Як повідомлялося, у серпні американський музикант Каньє Вест офіційно подав заявку на участь у виборах президента США.

3 листопада у США відбулися вибори президента, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів штатів, а також органів місцевої влади.

Нині відбувається підрахунок голосів.