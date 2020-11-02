Помер голова львівського осередку спілки художників Олег Микита

Відійшов у вічність голова Львівської обласної організації Спілки художників України Олег Микита.

Як передає Укрінформ, про це повідомила львівська художниця Вікторія Сипняк у Фейсбуці.

«З сумом повідомляємо, що сьогодні помер голова львівського відділення спілки художників Олег Микита», - написала Сипняк.

Олегу Микиті був 71 рік. Причину смерті наразі не повідомляють.

Олег Теодорович Микита народився 1949 року у с. Чишки Пустомитівського району. Був художником-оформлювачем, громадсько-культурним діячем. Закінчив Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва. Відтоді працював художником-проєктантом. Член Національної спілки художників України з 1985. Чимало творчих робіт 1990–2000-х рр. виконував на громадських засадах. Делегат 1-го (1989) та 2-го (1990) з’їздів НРУ в Києві, депутат 1-го скликання Львівської міськради (1991). З 2003 року очолював Львівську організацію Спілки художників.