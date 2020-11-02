У Нідерландах хвіст кита урятував поїзд метро від падіння з висоти
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на AD.
Зазначається, що поїзд метро зламав огорожу на станції De Akkers і звис на хвості скульптури.
У Роттердамі скульптура урятувала поїзд метро від падіння / Фото: Joey Bremer
На щастя, під час аварії пасажирів не було у поїзді, бо він прямував в депо. Водія було затримано. Правоохоронці проводять слідство. За попередньою інформацією, водій не зупинився вчасно, проламав огорожу і поїхав в сторону закінчення залізничних шляхів.
Struiken gaan weg, om berging gestrand metrostel mogelijk te maken. #spijkenisse pic.twitter.com/bbM5Cbiq2p— nadia berkelder (@nadiaberkelder) November 2, 2020
Сам автор скульптури Маартен Струйс наголосив, що його твір не був створений, як додаткова захисна споруда. Він зазначив, що є два хвости і якби поїзд поцілив в інший, щасливого кінця у цієї історії могло б не бути.
Gemeente Nissewaard zaagt struiken om rond metro De Akkers, zodat er straks kraan kan staan die metrostel weg kan takelen. #spijkenisse pic.twitter.com/1FXkXMDn8Y— nadia berkelder (@nadiaberkelder) November 2, 2020
“Звичайно, це усе виглядає поетично, але насправді це щастя, що поїзд врятував хвіст”, - зазначив митець.
Під час аварії водій не постраждав і самостійно зміг вийти з кабіни. Наразі фахівці працюють над тим, аби унеможливити повторення інциденту.