У Нідерландах хвіст кита урятував поїзд метро від падіння з висоти

У Нідерландах хвіст кита урятував поїзд метро від падіння з висоти

Фото, відео
Укрінформ
У нідерландському місті Роттердам скульптура у вигляді хвоста кита урятувала поїзд метро, який виїхав за межі захисної огорожі і міг впасти з висоти близько 10 метрів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на AD.

Зазначається, що поїзд метро зламав огорожу на станції De Akkers і звис на хвості скульптури.

У Роттердамі скульптура урятувала поїзд метро від падіння / Фото: Joey Bremer

На щастя, під час аварії пасажирів не було у поїзді, бо він прямував в депо. Водія було затримано. Правоохоронці проводять слідство. За попередньою інформацією, водій не зупинився вчасно, проламав огорожу і поїхав в сторону закінчення залізничних шляхів.

Сам автор скульптури Маартен Струйс наголосив, що його твір не був створений, як додаткова захисна споруда. Він зазначив, що є два хвости і якби поїзд поцілив в інший, щасливого кінця у цієї історії могло б не бути.

“Звичайно, це усе виглядає поетично, але насправді це щастя, що поїзд врятував хвіст”, - зазначив митець.

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Під час аварії водій не постраждав і самостійно зміг вийти з кабіни. Наразі фахівці працюють над тим, аби унеможливити повторення інциденту.

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